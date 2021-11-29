В Utair рассказали, сколько и как заработали в 2021 году

Авиакомпания Utair по итогам девяти месяцев 2021 года получила чистую прибыль в 1,9 млрд рублей. Таковы данные отчетности компании по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль этого года на 90 процентов больше показателей допандемийного 2019-го, а в прошлом году компания показывала убыток.

На фоне восстановления внутренних перевозок и сезонного роста спроса в летние месяцы выросли все операционные показатели, отмечает пресс-служба авиаперевозчика. Пассажиропоток вырос на 58 процентов, до 5,5 млн пассажиров, операционные доходы за девять месяцев достигли 36,8 млрд рублей (+47,2% к 2020 году), рост расходов сдержан на уровне 39 процентов. В рамках комплексной реструктуризации долгов финансовая нагрузка в виде начисляемых процентных расходов снизилась на 1,6 млрд рублей.

«Сейчас мы работаем в условиях непрерывной оптимизации бизнес-процессов при непрогнозируемом рынке. Мы ориентированы на внутренние перевозки, при этом в кратчайшие сроки запускаем доступные международные рейсы. Достичь прибыли удалось в том числе благодаря поддержке коммерческих партнеров, кредиторов, лизингодателей, и мы надеемся на сохранение этих мер содействия», — сообщил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.