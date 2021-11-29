В Кремле хотят отказаться от термина «QR-код» из-за негативного отношения россиян

Российские власти хотят свести к минимуму использование термина «QR-код» и подбирают новое название для документа, по которому привитые и переболевшие ковидом россияне смогут посещать общественные места и пользоваться транспортом. Об этом со ссылкой на близкие к администрации президента и правительству источники сообщает РБК.

В Кремле намерены отказаться от термина «QR-код», поскольку, по данным закрытых социологических исследований, свыше 50% россиян относятся к нему негативно. Одни люди считают словосочетание «QR-код» сатанинским, другие же воспринимают его как ограничение своей свободы.

По данным издания, сейчас власти тестируют с помощью социологических исследований альтернативные названия. Среди них: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт». Итоговое название будет закреплено официально.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов. Согласно документам, предъявлять коды потребуется при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов, а также при поездках по железной дороге и авиатранспортом. Инициатива властей вызвала протесты по всей стране.