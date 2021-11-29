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​Сенатор Круглый заявил о завозе штамма «омикрон» в Россию

Новый штамм COVID-19 могли привезти в Россию туристы, посетившие Египет

​Сенатор Круглый заявил о завозе штамма «омикрон» в Россию
Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже может быть завезен в Россию туристами, побывавшими в Египте. Такое заявление сделал сенатор Владимир Круглый.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — цитирует сенатора РИА «Новости».

Владимир Круглый призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.

При этом, по официальным данным, в России не выявлено заражений омикрон-штаммом коронавируса.

Новый штамм ковида выявили в конце ноября в Ботсване и ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом.

С 28 ноября Россия ограничила въезд в страну для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга, сообщил оперативный штаб.

На фоне сообщений о новом варианте ковида падали в цене нефть и акции российских компаний. В том числе, аналитики сообщали о снижении цены ценных бумаг Сургутнефтегаза. Однако ожидается, что влияние нового варианта COVID-19 на рынок продлится долго.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 224, комментариев: 0
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