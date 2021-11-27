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​Заплати и лети: сургутян призывают вовремя уплатить налоги

Завершается срок уплаты имущественных налогов: как заплатить и куда пойдут деньги

​Заплати и лети: сургутян призывают вовремя уплатить налоги
Фото предоставлено администрацией Сургута

Завершается кампания по сбору налогов на имущество физических лиц – рассчитаться с государством граждане должны до 1 декабря. Как это сделать, какие изменения в законодательстве произошли за последнее время, что делать, если не пришло налоговое уведомление, или пришло то, которое ты не ждал, куда пойдут собранные у горожан деньги – на эти вопросы ответили заместитель начальника ИФНС России по Сургуту Елена Трофимова, начальник отдела камеральных проверок № 4 Елена Смирнова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Надежда Прохорова и директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. Мы собрали всю информацию и кратко изложили – в обзоре на siapress.ru.

Больше не льгота

С 2019 года отменена льгота несовершеннолетним, студентам, льгота пенсионерам по налогу на землю. Исполнять обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних должны их законные представители – родители или опекуны.

Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, а налоговые уведомления получаете только на себя, вам необходимо обратиться в Налоговую инспекцию по месту жительства для получения уведомлений на детей.

Стоит отметить, что льгота оставлена несовершеннолетним в многодетных семьях и детям-сиротам.

Если уведомление не пришло

Налоговые уведомления направляются по почте или отображаются в личном кабинете налогоплательщика. Если вам не пришло бумажное уведомление – обязательно загляните в личный кабинет. Скорей всего оно уже там.

Но в некоторых случаях уведомления не приходят, если вы ничего не должны:

- С 2021 года расчет налогов производится с учетом переплаты по иным налогам. То есть, если у вас есть переплата по транспортному налогу, по земле или по НДФЛ, ее вычтут. И в случае, если сумма переплаты превышает сумму налога, уведомление не придет.

- Не направляется налоговое уведомление, если налогоплательщик полностью освобожден от уплаты сборов. Это льготная категория граждан – пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий.

- Уведомление не направляется, если сумма налога менее 100 рублей. Оно придет на следующий год, когда сумма превысит 100 рублей.

Машины нет, а налог есть

Очень часто в налоговую обращаются люди, которые продали транспортное средство, но продолжают получать уведомления о транспортном налоге. Происходит это, если новый владелец не поставил на государственный учет транспортное средство. Люди приходят к специалистам ФНС с договором купли-продажи и пытаются пересчитать налог. Однако, для налоговой договор купли-продажи ничего не значит.

Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала зайти на сайт ГИБДД, ввести идентификационные данные транспортного средства и посмотреть, поставлено ли оно на учет новым владельцем. Если этого не произошло, надо обращаться в ГИБДД с договором купли-продажи, чтобы автомобиль сняли с учета. Только после этого налоговое произведет перерасчет.

Как уплатить налоги

Сегодня созданы все условия для уплаты налогов. Заплатить сборы можно в личном кабинете налогоплательщика, на сайте Госуслуг, через мобильное приложение любого банка (по QR-коду), а также в кассе любого банка.

Важно: с 1 января 2020 года произведена переоценка по налогу на имущество, поэтому он вырос. За 2020 год налоговые уведомления разосланы с учетом переоценки.

Если у вас остались вопросы, налоговая инспекция Сургута 27 и 28 ноября проводит дни открытых дверей. С 10.00 до 17.00 можно прийти в налоговую, чтобы узнать о своей задолженности, получить налоговое уведомление или подключиться к личному кабинету. В будни до 1 декабря инспекция работает с 9.00 до 20.00.

Куда пойдут наши деньги

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и полностью поступают в городской бюджет.

«Объем средств, запланированный в бюджете 2021 года от земельного налога и от налога на имущество физических лиц, составляет порядка 700 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами на ремонт дорог. Так, на 2022 года объем средств, запланированный на ремонт дорог в Сургуте, составляет около 787 миллионов рублей. Еще раз подчеркиваю значимость обязанности по уплате налогов», - отметила Маргарита Новикова.

Сколько платят сургутяне

За 2020 год по Сургуту сформировано 197 тысяч сводных налоговых уведомлений. Из них 105 тысяч направлены по почте, остальные загружены в личные кабинеты. Жителям Сургута начислено 837 миллионов по имущественным налогам. На середину этой недели поступило только 330 миллионов.

А если я не уплачу…

После 1 декабря налогоплательщикам, которые не выполнили свои обязательства перед государством, направят требования об уплате с установленным сроком уплаты от 35 до 40 дней. В случае неисполнении этого требования, инспекция обратится в мировые суды за вынесением судебного приказа, который, в свою очередь, будет направлен для взыскания в службу судебных приставов и работодателям.

В 2021 году инспекцией направлено более 20 тысяч судебных заявлений. Сегодня уже получено 8,5 тысячи судебных приказов, которые направлены на взыскание. Задолженность по имущественным налогам составляет 364 миллиона. С начала года мерами принудительного взыскания, а также добровольной уплаты погашена задолженность на 209 миллионов.

В случае неуплаты задолженности налоговый орган вправе обратиться в суды, к работодателям, направить судебные приказы приставам, которые могут ограничить выезд за границу, если долг превышает 30 тысяч рублей. Сегодня ограничен выезд за границу 121 сургутянину.


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Сегодня в 19:02, просмотров: 246, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:32
Налог на имущество физических лиц и земельный налог сопоставим с затратами на ремонт автомобильных дорог. Столько денег ежегодно тратим на ремонт автодорог. А отремонтировать баню Сандуны не средств. Чем важнее автодороги нежели Сандуны? Дороги ремонтируем ежегодно по семьсот-восемьсот миллионов. А Баню С андуны необходимо капитально отремонтировать. один раз за сорок лет! Один раз за сорок лет, Карл! Где же логика и приоритеты в использование налоговых поступлений от физических лиц города в тратах на ремонт? Чем автодороги ежегодно съедающие 800 млн рублей важней капитального здания Сандунов, которое требует капремонта всего лишь один раз в 40 лет? И почему по этой причине этот муниципальный объект приватизируют и вероятно не сохранят его функционал? Ведь налогоплательщики физические лица и они не только ездят на авто но и ходят в баню.
Александр Наумов
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Сегодня в 20:52
Если вы не хотите платить налоги, идите в депутаты - Государственной Думы
Государственный аппарат как драл налоги с народа, так и будет их драть. На что строить дачи и покупать дома за границей для депутатов?
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