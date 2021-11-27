Принят бюджет Тюменской области на 2022 год

Закон о бюджете Тюменской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли депутаты регионального законодательного собрания 26 ноября. Перед голосование губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что принятие бюджета в запланированные сроки позволит своевременно начать реализацию многих социально значимых проектов, отметил глава региона.

«Несмотря на все текущие экономические сложности, мы смогли сохранить социальную ориентированность бюджета. Очень важно, что наш основной финансовый документ позволяет не снижать темпы развития Тюменской области, которые мы набрали за многие предшествующие годы», – отметил глава региона.

Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, на 2023 год – 194 млрд 655 млн рублей, на 2024 год – 192 млрд 189 млн рублей. Расходы на 2022 год – 233 млрд 205 млн рублей, на 2023 год – 220 млрд 777 млн рублей, на 2024 год – 213 млрд 354 млн рублей. 55 процнетов бюджетных расходов имеют социальный характер.