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​Проект Тюменского центра СПИДа оценили федеральные эксперты

Центр профилактики и борьбы со СПИДом Тюменской области стал одним из лучших в стране

​Проект Тюменского центра СПИДа оценили федеральные эксперты
Фото: admtyumen.ru

Центр профилактики и борьбы со СПИДом Тюменской области признан одним из лучших в стране. Медицинская организация заняла первое место в номинации «Прорыв в лечении» в конкурсе Министерства здравоохранения РФ «Лучший СПИД-центр».

«По достоинству был оценён проект Тюменского центра СПИДа по поиску и возврату к лечению пациентов, оторвавшихся от диспансерного наблюдения. Благодаря данному проекту более 400 пациентов снова стали наблюдаться у врачей Тюменского центра СПИДа. Большинство из них уже прошли необходимые обследования и приступили к лечению», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам ВИЧ-инфекции Ольга Саража подчеркнула, что этот проект направлен не просто на поиск, информирование ВИЧ-положительных граждан о возможности получать лечение, мотивацию на сохранение собственного здоровья: «Розыск пациента – это только механизм возврата пациента в лечение. Задача данного проекта более масштабная, всеобъемлющая. Мы должны выстроить работу всех медицинских учреждений таким образом, чтобы наш пациент на каждом этапе имел возможность получить помощь. Важно обеспечить мультидисциплинарный подход к оказанию помощи ВИЧ-положительному пациенту».

Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач национального проекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 260, комментариев: 0
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