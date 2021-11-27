Бастрыкин заинтересовался творчеством Моргенштерна, а он отменил концерт и уехал из страны

Музыкант Моргенштерн отменил концерт в Москве и, по данным СМИ, покинул Россию. Отъезд рэпера связывают с интересом к нему со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина.

26 ноября Моргенштерн должен был выступить в московском клубе Gipsy. Однако концерт отменили. «Концерт перенесён. Зачем это объяснять? У нас внутренний есть момент. Если будет о чём рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чём. Просто надо, чтоб люди перестали уделять много внимания какой-то сторонней ерунде. Там немножечко таких тем касается, что в целом не должны касаться», - сказал представитель музыканта Владимир «Подъёму».

Во вторник, 23 ноября, Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». По данным RTVI, в Главном следственном управлении СК по Москве зарегистрировали материал проверки творчества рэпера Алишера Моргенштерна с 2013 по 2021 год на содержание призывов к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего).

Впрочем, интерес к рэперу со стороны главы СКР появился раньше – после интервью, которое музыкант дал журналистке Ксении Собчак. После этой беседы общественная организация «Ветераны России» потребовала проверить высказывания рэпера на предмет реабилитации нацизма и возбуждения ненависти.