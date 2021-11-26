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​В Москве полиция устроила погоню со стрельбой за BMW

Лихач на BMW устроил массовое ДТП на МКАД. В его автомобиле нашли наркотики

​В Москве полиция устроила погоню со стрельбой за BMW
Видео: vk.com/true_lentach

Полицейская погоня со стрельбой произошла сегодня, 26 ноября, на МКАД. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проверки документов, но затем водитель резко нажал на газ и попытался скрыться. Полицейские устроили за ним погоню. Уходя от преследования, иномарка разбила не менее четырех машин, одна из них загорелась, сообщает РИА «Новости».

Водителя BMW задержали на 35 км Симферопольского шоссе, при этом он был ранен. На заднем сидении автомобиля полицейские обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотика, заключила Волк.


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Сегодня в 19:31, просмотров: 167, комментариев: 0
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