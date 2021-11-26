Глава Минздрава Мурашко заявил о продлении сертификатов переболевших коронавирусом

Действие полугодовых сертификатов о перенесенном ковиде продлится до года автоматически для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Сейчас у всех, кто переболел коронавирусом и обращался за врачебной помощью, на едином портале госуслуг появляется сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действителен шесть месяцев. При этом россияне, прошедшие вакцинацию против ковида, получают сертификаты сроком действия на год.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, документы, закрепляющие соответствующие изменения, будут приняты в ближайшее время.