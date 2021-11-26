Решившему устроить чаепитие югорчанину грозит 4 года колонии за кражу на автозаправке

В Советском возбуждено уголовное дело о грабеже на автозаправочной станции. В совершении преступления подозревается 20-летний местный житель. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел на одной из автозаправочных станций города. Молодой человек, убедившись, что оператор занята с покупателем, взял с полки четыре коробки с товаром, чайник, блендер, две плойки и быстро направился к выходу. Когда его окликнула продавец, он бросился бежать с похищенным товаром.

«Сотрудница заправочной станции выбежала вслед за ним. Убегая, молодой человек выронил коробку с чайником, но поднимать не стал. По пути следования упал и выронил коробки с другим товаром. Заметив, что его преследует на автомобиле все та же девушка-оператор, он решил избавиться от похищенного, закинув его за забор одного из домов, после чего ему удалось скрыться», - сообщили подробности в ведомстве.

Полицейские установили личность злоумышленника спустя несколько часов. Молодой человек пояснил, что был сильно пьян во время грабежа. По словам злоумышленника, он планировал похитить только блендер, нужный ему в домашнем хозяйстве. Но, оказавшись перед полкой с товаром, не смог устоять также перед чайником и плойками.

Ущерб от преступных посягательств югорчанина составил порядка 3 тыс. руб., уточнили в полиции.