Четвероногий полицейский Мухтар ушел на пенсию и переехал из Югры в Тюмень

Накануне единственного пса среди служебных собак по кличке Мухтар проводили на пенсию. Он специализировался на поиске злоумышленников по следу и запаху, осуществлял караульную и конвойную службу, патрулирование города и задержании преступников.

Четвероногому помощнику нашли хозяина. Артур Бисимбаев из Тюменской области ждал служебную овчарку больше полугода, и специально приехал в Югру, чтобы забрать друга.

«С потенциальными хозяевами собак кинологи в обязательном порядке проводят собеседования, обмениваются контактными данными для оказания помощи в адаптации животных», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Пыть-Яху.

Ранее, в январе, полицейские Пыть-Яха проводили на заслуженный отдых служебную собаку Джину. Сейчас за ней ухаживает хозяйка в Республике Татарстан.