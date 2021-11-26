Депутаты Сургута заявили о большой «резвизии», которая поможет выявить недострои

Депутаты Сургута рассказали, когда снесут недострой близ сквера на улице Энергетиков. По информации народных избранников, собственник незаконченной парковки должен расчистить территорию до 1 декабря. В противном случае решением вопроса займется администрация.

«Будет сформирована дефектная ведомость, определена цена сноса. Всю стоимость мероприятий в дальнейшем взыщут с арендатора-нарушителя, который свои обязательства перед городом не выполнил», – прокомментировал председатель муниципальной Думы Максим Слепов.

Напомним, что ранее мэрия города выиграла суд у застройщика, который занимался возведением объекта на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков. В мэрии предложили организовать на освободившейся площадке стоянку для посетителей поликлиники №3 и Сургутской окружной клинической больницы. Против выступили депутаты. Они усомнились, что парковка будет использоваться по назначению – ее могут заставить машинами жители ближайших многоэтажек. В администрации готовы обсуждать этот вопрос.

Однако впереди еще много работ по недостроям – народные избранники заявили, что сегодня в городе активно проводится большая ревизия, в том числе по брошенным незаконченным объектам. Совсем скоро решится судьба кинотеатра аврора, который находится в аварийном состоянии.

«Насколько я знаю, сейчас ликвидация «Авроры» в стадии принятия решения. В том виде, в котором существует этот объект сейчас, он небезопасен. Слово за администрацией города», – заключил глава местного парламента.