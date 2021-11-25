Должность главы ФСИН занял Аркадий Гостев

В четверг, 25 ноября, президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и назначил руководителем ведомства Аркадия Гостева. Оба указа вступают в силу сегодня, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Гостев был заместителем руководителя МВД.

Причина увольнения Калашников, который руководил ведомством с 2019 года, не уточняется.

Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказания за пытки со стороны правоохранителей и сотрудников пенитенциарной системы. Инициатива сенаторов стала ответом на публикации видео пыток заключенных, опубликованных проектом Гулагу.нет.

«Без преувеличения, вся страна была потрясена, когда увидели снятое в Саратове видео... Те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве надзирающих органов», - отмечала сенатор Людмила Нарусова.