Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсации за отпуск, не использованной в 2020 году

Жители Крайнего Севера еще могут получить компенсации за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году. Правительство РФ продлило срок ее получения на 2021 год. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Новым постановлением продлевается срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. Кроме того, в документе поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю. Возвращать компенсацию не придётся, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику», - сообщили в пресс-службе кабмина.

Решение принято из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить», - добавили в пресс-службе.