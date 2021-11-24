Госдума разрешила применять спецсредства к авиадебоширам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает членам летного состава на борту воздушного средства применять к авиадебоширам специальные средства. Согласно документу, командир самолет сможет отдавать членам экипажа распоряжение применять в случае необходимости меры принуждения в отношении лиц, которые несут угрозу. А именно, угрожают безопасности полета воздушного судна либо жизни или здоровью других пассажиров.

В пояснении к законопроекту сообщается, что членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия для своевременного и эффективного реагирования на случаи нападения и физического воздействия со стороны пассажиров.

Перечень средств сдерживания, а также порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.