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«Остужать» дебоширов в самолетах будут с помощью спецсредств

Госдума разрешила применять спецсредства к авиадебоширам

«Остужать» дебоширов в самолетах будут с помощью спецсредств
pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает членам летного состава на борту воздушного средства применять к авиадебоширам специальные средства. Согласно документу, командир самолет сможет отдавать членам экипажа распоряжение применять в случае необходимости меры принуждения в отношении лиц, которые несут угрозу. А именно, угрожают безопасности полета воздушного судна либо жизни или здоровью других пассажиров.

В пояснении к законопроекту сообщается, что членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия для своевременного и эффективного реагирования на случаи нападения и физического воздействия со стороны пассажиров.

Перечень средств сдерживания, а также порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 258, комментариев: 0
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