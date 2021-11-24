Главный врач Югры ответил на заявление об отсутствии свободных ковид-коек в регионе

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ответил на информацию, размещенную в популярном тг-канале «Незыгарь». В частности, главный врач региона назвал недостоверной информацию об отсутствии «свободных коек для размещения больных в оптимизированных районных учреждениях здравоохранения».

Пост в тг-канале посвящен причинам введения обязательной самоизоляции непривитых от ковида в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе.

«Для закрытых районов четвертая волна фактически стала первой. Медсистема региона справлялась с ситуацией, пока та держалась в рамках единичных вспышек, когда же счетчик активных случаев пошел на тысячи, регион почувствовал все итоги 15 лет оптимизации здравоохранения. В закрытых районах осталось всего пара десятков резервных коек, а время приезда скорой уже даже в Сургуте может доходить до четырех часов», - приводятся слова анонимного эксперта.

Также отмечается: «Жители ХМАО и вовсе ожидают, что после ввода обязательной самоизоляции темпы вакцинации упадут до нуля. До усугубления ситуации в районах ХМАО отмечалась нехватка медсестер выездных бригад из-за наплыва больничных. Теперь с переводом почти 40% населения с уличных пунктов вакцинации на дом нагрузка на оставшихся возрастет в разы, а вместе с ней, как считают собеседники, возрастут и риски дальнейших заражений».

Алексей Добровольский обратил внимание на несостыковки в цифрах: «Начну со второго. Население Нягани (58733), Нефтеюганска (128159), Урая (40692) и всего Кондинского района (30570) составляет 258154 жителя, а население всей Югры - 1 687 654 жителей. Простым делением и умножением на 100 получаем 15%. При этом ограничительные меры распространяются далеко не на весь Кондинский район. Менее 15% в реальности и ошибочные (?) 40% у автора».

Что касается, коечного фонда, по данным депздрава, по состоянию на утро 22 ноября во всем округе были развернуты 2813 ковидных коек, заняты 1896, свободны 917.

«Не буду продолжать про якобы «…15 лет оптимизации, скорую помощь, сегрегацию..».Речь о профессионализме, которого автору не достает.То, о чем пишу, не секрет. Свободные и занятые койки, недельная динамика - открытые данные, обсуждаем на окружном штабе в прямом эфире еженедельно. Про жителей городов и поселков - Википедия в помощь. Врачам сегодня непросто. Для нас важно сохранить в больницах и поликлиниках округа качество и доступность всех видов медицинской помощи: от приема участковых врачей до медицины высоких технологий, от ковида до трансплантаций», - заключил глава департамента здравоохранения.

Ранее Алексей Добровольский рассказал, что в больницах и поликлиниках Югры за последний год стало меньше медсестер и врачей.