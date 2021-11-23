Певец Юрий Лоза получил миллион рублей от «Первого канала» через суд

«Первый канал» выплатит 1 млн руб. певцу Юрию Лозе. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Претензии артиста оказались связаны с трансляцией на телеканале его популярной песни «Плот».

«Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю. Э. к АО "Первый канал". Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части – отказать», - сообщили в суде ТАСС.

Ранее Юрий Лоза подал иск к «Первому каналу» с требованием запретить транслировать его песню «Плот» на шоу «Голос», показ которого идет на этом канале. В исковом заявлении указывалось, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. Сначала Лоза требовал 5 млн руб. компенсации, однако позднее сократил сумму требований до 4 млн руб.