ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения на учебное заведение в Казани

В Казани задержан подросток, который, по данным ФСБ, планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение города.

«В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение», - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дома у подростка прошли обыски. У него изъяли пневматическую винтовку и средства связи, в которых нашли поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.

По словам подростка, к совершению массового убийства его склонял в телеграме некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине, заявили в ЦОС.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро детей и двое взрослых, двадцать человек получили ранения.