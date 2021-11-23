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Госпропагандист Попов попросил Кадырова «не указывать журналистам»

Депутат-единоросс и телеведущий Евгений Попов ответил на претензии Рамзана Кадырова

Госпропагандист Попов попросил Кадырова «не указывать журналистам»
Евгений Попов / instagram.com

Депутат Госдумы от «Единой России», ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов ответил на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Ранее Кадыров обвинил в отсутствии патриотизма тех, кто выступает против закона о запрете называть в СМИ национальность преступников.

«Не нужно ставить условия журналистам. Правила — между прочим, жесткие — и так четко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать», - заявил Евгений Попов.

По его словам, указание городов (фразы «уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса») не менее информативно, чем указание национальности. «К тому же, большинство имён и фамилий с 90% точностью раскрывают и национальность, и религиозную принадлежность. Тоже запретить упоминать?» - обратился к Кадырову Попов.

Госпропагандист также отметил, что у него нет и не было ни кукловодов, ни кураторов. «Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение», — заключил Попов,

Накануне парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который запрещает российским СМИ указывать национальность и веру людей, причастных к совершению преступлений. Законопроект был разработан после критики Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Он заявил, что СМИ намеренно заостряют внимание на инцидентах с кавказцами.

Накануне Кадыров раскритиковал тех, кто выступает против законопроекта.

«Я думаю, с чего это всякие политики, журналисты, политологи и прочие как один в унисон друг другу начали выступать в СМИ и выражать несогласие с проектом закона чеченского парламента о запрете указания национальности? <…> Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же. <…> Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно.<…> Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 354, комментариев: 1
Комментарии:
sst
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Сегодня в 14:12
как в госдуму попал так стал всем рты затыкать....пропагандист....

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