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Чайлдфри и феминизм назвали в СПЧ «токсичными» темами

В СПЧ предложили создать реестр «токсичного контента» в интернете

Чайлдфри и феминизм назвали в СПЧ «токсичными» темами
pixabay.com

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного контента» в интернете. Он планирует озвучить свою идею на встрече Владимира Путина с Советом по правам человека, которая может состояться до Нового года.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента ― это способ что-то сделать с этой серой зоной ― с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», ― сказал Ашманов в интервью с «Ведомостями».

Он предложил отнести к «токсичному контенту» информацию о насилии, вреде прививок, радикальном феминизме, чайлдфри (отказ от рождения детей), «поощрении ЛГБТ» и зоофилии. Подобный контент, по мнению члена СПЧ, следует «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» в сети.

Игорь Ашманов также предложил подписать меморандум по противодействию токсичному и запрещенному контенту в интернете таким компаниям, как «ВКонтакте», «Яндекс», Rambler, Rutube, и «зарубежным цифровым платформам».

Ранее председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремизмом радикальный феминизм, движение чайлдфри и «ЛГБТ-идеологию». По его мнению, это поможет защитить детей и подростков от «деструктивного контента» в интернете.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 108, комментариев: 0
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