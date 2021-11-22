Полицейские и эксперты ЦБ 23 ноября научат югорчан киберграмотности

Жители Югры ежедневно пополняют кошельки мошенников на сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Только за девять месяцев этого года ущерб от киберпреступности в ХМАО превысил 600 миллионов рублей. Именно поэтому эксперты ЦБ призывают югорчан принять участие в семинаре по защите от кибермошенничества, который пройдет онлайн.

«Отделение Банка России по Тюменской области и УМВД России по Сургуту приглашают жителей Югры на вебинар по повышению киберграмотности. Представители регулятора и полиции расскажут о наиболее популярных схемах дистанционных преступлений, совершаемых по телефону или через интернет, дадут рекомендации, как защититься от киберкраж и финансовых мошенников. Вебинар состоится 23 ноября в 10:00. Подключение по ссылке», - сообщили в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.