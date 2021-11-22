В Свердловской области прошел автомобильный крестный ход против COVID-19

В Краснотурьинске (Свердловская область) в минувшее воскресенье прошел автомобильный крестный ход против коронавируса. Участие в мероприятии приняли около 40 священников и прихожан, сообщили в пресс-службе собора преподобного Максима Исповедника.

«Крестный ход начался в 12:00 с молебна о преодолении эпидемии, который был рекомендован Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Затем колонна из 15 легковых автомобилей отправилась от собора Максима Исповедника», — сообщили в соборе.

Десятки человек проехались на 15 автомобилях вокруг города с молитвами и иконами Пресвятой Богородицы: «Взыскание погибших», «Всецарица», «Казанская», «Неупиваемая Чаша».

Это второй автомобильный крестный ход, который прошел в Краснотурьинске. Первый состоялся в апреле. По словам протоирея Андрея Лимонова, провести крестный ход повторно попросили верующие. «Есть такая традиция — если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь», — отметил он.