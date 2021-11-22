Чечня внесла в Госдуму законопроект, запрещающий указывать национальность преступников в СМИ

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который запрещает российским СМИ указывать национальность и веру людей, причастных к совершению преступлений. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Законопроект предлагает внести изменения в статью 4 закона о СМИ (Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации).

По мнению чеченских парламентариев, в СМИ и соцсетях все чаще публикуются «провокационные материалы» с «отрицательной эмоциональной оценкой», которые формируют «негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы». Поправка обусловлена «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламент Чечни разработал такой законопроект после критики главы республики Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Он заявил, что СМИ намеренно заостряют внимание на инцидентах с кавказцами.