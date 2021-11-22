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СМИ могут запретить указывать национальность преступников

Чечня внесла в Госдуму законопроект, запрещающий указывать национальность преступников в СМИ

СМИ могут запретить указывать национальность преступников
duma.gov.ru

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который запрещает российским СМИ указывать национальность и веру людей, причастных к совершению преступлений. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Законопроект предлагает внести изменения в статью 4 закона о СМИ (Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации).

По мнению чеченских парламентариев, в СМИ и соцсетях все чаще публикуются «провокационные материалы» с «отрицательной эмоциональной оценкой», которые формируют «негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы». Поправка обусловлена «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламент Чечни разработал такой законопроект после критики главы республики Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Он заявил, что СМИ намеренно заостряют внимание на инцидентах с кавказцами.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 250, комментариев: 1
Комментарии:
Василий Невеселый
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Сегодня в 18:31
Тогда нельзя указывать фамилию, имя, отчество, должность, от какого субъекта федерации депутат или сенатор ... и многие другие параметры, которые позво-ляют идентифицировать национальность, место проживания, место представле-ния или исполнения обязанностей. Мистер Х их республики У расчленил несколь-ко субъектов из области Z. Только у Мирова и Новицкого уже были цурипопики как объект сатиры. Ну, не становятся Дума России и сенат умнее от выборов до выборов, от назначений до назначений. А чего народы вдруг застеснялись своих "героев"? Хлопотно воспитывать, стыдно стало, уродов стало много? Что прои-зошло? Гордиться своими представителями мы хотим, а дерьмо "героев" разгре-бать не хотим? Так ведь и жизнь такова, что за праздником идут трудовые будни, чтобы результат получить - надо поработать, чтобы стыдно не было - надо воспитывать ... Каждый народ должен помнить о чести предков, о гордости и не унижать свой народ ложью, ведь преступник, если его национальность не называть преступником быть не перестанет!!! Умнейте господа депутаты и сенаторы, кстати и о чистоте в своих рядах Вам бы тоже подумать не мешало, а то "слуги народа" так заслужились, что похоже ни психологическое, ни психиа-трическое, ни моральное, ни профессиональное тестирование пройти не смогут. Так ведь ни один из Вас, ни депутат, ни сенатор, ни министр, ни губернатор, ни ... президент не предлагают проводить тестирование для проверки способностей исполнять обязанности "слуг народа". Слабаки!!!

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