Количество самозанятых в РФ сравнялось с числом ИП

В России серьезно выросло число самозанятых. На сегодня оно сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей, тогда как еще год назад самозанятых было в два раза меньше. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — заявил Егоров в интервью РБК.

По данным директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инны Дадаян, самозанятость популярна в таких видах деятельности, как предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт и строительство, в также в сфере красоты.

Понятие самозанятости появилось в российском законодательстве в 2017 году. Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Самозанятые платят 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартной ставки подоходного налога (НДФЛ) 13%.