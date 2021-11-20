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​В Нижневартовске из-за пробок меняют режим работы светофоров

С понедельника в Нижневартовске изменится режим работы светофоров

​В Нижневартовске из-за пробок меняют режим работы светофоров
Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске с понедельника, 22 ноября, изменится режим работы светофоров на перекрестках улиц Интернациональной и Дзержинского, а также улицы 60 лет Октября и проспекта Победы. Количество отдельных фаз сигнализации сократят с пяти до трех.

«Если сейчас движение автотранспорта настроено таким образом, что на каждый поток выделяется отдельная фаза, то с понедельника благодаря внесенным изменениям пропускная способность на данных перекрестках должна будет увеличиться, а значит сократится время ожидания разрешающего сигнала светофора. Напомним, ранее на данном перекрестке было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В связи с чем было принято решение разграничивать транспортные потоки, чтобы минимизировать риск возникновения аварий. Сейчас контролировать дорожное движение на данном участке будет система видеонаблюдения, которая уже установлена и начала свою работу», - сообщили в пресс-службе администрации города.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 106, комментариев: 0
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