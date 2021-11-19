Свыше двух третей жителей России недовольны своим финансовым положением

Более двух третей жителей РФ (69%) испытывают финансовые трудности. Чаще всего на нехватку денег жалуются люди 51-65 лет и жители сел. Удовлетворены своим финансовым положением 29% россиян. Об этом следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Ситуация 2021 года мало отличается от прошлогодней — в 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны, пишет РБК. Зато оптимизма у россиян добавилось. Согласно опросу, каждый четвертый респондент (24%) ожидает улучшения своего материального положения, тогда как весной 2020 года только 10% опрошенных полагали, что положение изменится в лучшую стороны.

Каждый пятый россиянин (21%) ожидает негативных изменений в 2021 году. Еще 44% респондентов считают, что их финансовое положение не изменится. Эксперты отмечают, что чем моложе респонденты, тем они оптимистичнее смотрят на будущее. Доля ожидающих улучшений россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.

Опрос проводился среди городского и сельского населения старше 18 лет в формате личного интервью в июне 2021 года, в исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.