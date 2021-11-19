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В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку. «У ребенка ушибы и вывихи»

В Петербурге возбудили уголовное дело после грубого задержания школьницы на дороге

В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку. «У ребенка ушибы и вывихи»
скрин видео / vk.com

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после жесткого задержания 14-летней школьницы. Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы домой.

Видео с места задержания опубликовала мама школьницы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как трое мужчин в форме хватают девочку и заталкивают в служебный автомобиль, а она кричит и оказывает сопротивление.

По словам родителей девочки, их дочь вместе с подругами возвращалась из школы. Подростки перешли дорогу в неположенном месте, после чего к ним подошли сотрудники полиции. Правоохранители попросили школьниц проследовать в отделение, а на отказ стали силой затаскивать одну девочку в патрульную машину.

«Первое: девочки перешли прилегающий к дому карман (в Сбербанка), а не проспект, так что никто на красный свет не бегал, там нет светофоров. Второе: остановили их двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без каких-либо отличительных знаков. Третье: дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же побежала мама одноклассницы дочери, она же и сняла это на телефон. Четвертое: полицейские вызвали наряд, когда ситуация привлекла внимание людей. Наряд приехал на полицейской машине и стал запихивать туда ребенка. Пятое: после беседы в полиции, куда дочь в итоге приехала с отцом, ее отпустили, а мы обратились за мед.помощью. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи. Мы написали заявление в прокуратуру», - прокомментировала произошедшее мама девочки.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 61, комментариев: 0
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