«Сургутнефтегаз» получил лицензию на изучение нижележащих пластов Cеверо-Селияровского месторождения

«Сургутнефтегаз» получил 11 ноября новую лицензию на изучение нижележащих горизонтов Cеверо-Селияровского месторождения в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Лицензия выдается без аукциона и без включения в перечень. Запасы этих горизонтов отсутствуют и ресурсы не определялись, сообщил представитель Минприроды РИА «Новости».

Северо-Селияровское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО и относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Это месторождение находится в разработке уже почти 20 лет и изначально относилось по своим запасам к категории мелких. Для «Сургутнефтегаза» было бы интересно увеличить запасы месторождения за счет поисково-разведочного бурения на глубокие горизонты, причем, возможно, даже на фундамент Западно-Сибирской плиты, уточняет Neftegaz.ru.