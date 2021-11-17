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Поклонская предложила депутатам пожить «как простые люди»

Поклонская предложила депутатам принять участие в эксперименте – отказаться от «особых статусов и высоких зарплат»

Поклонская предложила депутатам пожить «как простые люди»
Наталья Поклонская / instagram.com

Российским депутатам, которые избираются в новый созыв, следовало бы пожить жизнью обычных людей. Это бы позволило им на себе прочувствовать результаты принятых ими законов, заявила чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Интересен был бы такой эксперимент: запретить переизбираться в новый созыв всем старым депутатам, если они не поживут жизнью обычных людей. Тех, для которых якобы принимали законы. Чтобы без особых статусов и высоких зарплат, бесплатного проезда и пр.», - сказал Поклонская в интервью «Аргументам и фактам»,

По ее словам, людям, которые остаются на одних и тех же местах много созывов подряд, «трудно развиваться». «А без того, чтобы окунуться в обычную жизнь, они не могут прочувствовать, какой результат дают принятые ими законы», - резюмировала посол.

Она также прокомментировала информацию СМИ о том, что получила от государства квартиру стоимостью 53 млн рублей. «Никакой сенсации в этом нет. Квартиру я получила впервые за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти», - сказала Поклонская.

Ранее журналисты сообщили, что Наталья Поклонская и ее дочь получили в собственность элитную квартиру стоимостью около 53 млн руб. в Москве. Недвижимость расположена в ЖК «Дача Сталина», который называют «домом управделами президента».

По данным журналистов, Российская Федерация передала квартиру Поклонской 4 октября, когда та уже сложила депутатский мандат, однако еще не стала послом в Кабо-Верде. Подчеркивалось также, что для получения госквартиры специальная комиссия должна признать чиновника «нуждающимся» и поставить его в очередь для улучшений жилищных условий.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 83, комментариев: 0
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