Суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» по статье о «гей-пропаганде»

Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн руб. по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом стала трансляция премии канала.

«ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб.», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Это максимально возможный штраф за подобное правонарушение для юрлица, уточняет издание. Также каналу грозила приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт» прошла церемония вручений премий «Муз-ТВ». Певец Филипп Кирковов и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а блогер Даня Милохин нарядился в костюм, состоящий наполовину из женского платья и наполовину – из черного фрака.