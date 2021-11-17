Главу Росгвардии Золотова попросили проверить охрану социальных учреждений

Школы, больницы, вузы, детские сады и другие социальные объекты серьезно занижают стоимость охранных услуг. К такому выводу пришло Бюро расследований Общероссийского народного фронта, которое провело расследование по изменению цен заключенных контрактов. Общественники обратились к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой оценить качество охраны соцобъектов. Всего в список попали 50 организаций с демпингом на оказание услуг охраны, пишут «Известия».

В их числе оказалась, например, горбольница в Анапе. Начальная цена контракта по ее охране в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей. В Кировской области внимание общественников привлек медицинский университет, где цена закупки сократилась с 22,5 млн до 6,29 млн рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей.

«Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов — просто катастрофа», — сообщил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

В ОНФ предложили изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. Проводить ее, по мнению общественников, следует не в форме аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит ниже цену, а с помощью электронных торгов. В случае конкурса к его участникам предъявляются более высокие требования, которые позволяют установить надежность исполнения контракта.