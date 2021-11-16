Жители РФ рассказали, какая прибавка к зарплате позволит им жить комфортно

Большинству россиян (70%) не хватает их зарплаты для комфортной жизни. Об этом следует из опроса сервисов Авито и GigAnt, пишет «Газета.Ru». Около 39% респондентов утверждают, что в месяц им необходимо дополнительно более 25 тыс. руб., чтобы зарплаты хватало на все расходы. Еще 33% считают, что для комфортной жизни им хватит прибавки в 15–25 тыс. руб. Четверть респондентов остались бы довольны дополнительными 5–15 тыс. в месяц.

55% опрошенных также рассказали, что не получали повышения размера оплаты труда за последние 12 месяцев на текущей работе. Еще 37% респондентам зарплату повысили, но прибавка оказалась менее 10% от ежемесячного оклада.

Россияне находят разные способы решения финансовых проблем. Большая часть (53%) пытаются экономить и сокращать расходы, а 37% россиян выбирают подработку для улучшения материального благосостояния. Самым популярным для подработки вариантом стали диджитал-услуги (переводы или копирайтинг) – их выбирают 23% респондентов. Далее идут услуги в области красоты и здоровья (16%) и образовательные услуги (15%).

Опрос проводился с 5 по 11 ноября 2021 года среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет.