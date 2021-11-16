Главный санврач России Попова продлила действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года

Руководитель Роспотребнадзора в России Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев не будут находиться на двухнедельном карантине в случае контакта с заболевшим COVID-19.

В то же время россияне, которые не сделали прививку и не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней провести дома в случае контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

«Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)», - уточняется в документе.

Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19. Они не должны превышать 24 часов с момента отбора.

Документ вступает в законную силу с 17 ноября 2021 года.