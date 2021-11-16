Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

В обновленный состав структуры вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, при этом последний назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика». Глава Тюменской области Александр Моор покинул состав президиума.

Кроме того, в обновленный состав Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ включен мэр Тюмени Руслан Кухарук.