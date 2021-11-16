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​Перепись населения ударила по здоровью россиян

Свыше 3 тысяч переписчиков заразились COVID-19 во время проведения Всероссийской переписи населения

​Перепись населения ударила по здоровью россиян
admsr.ru

Около 5 тыс. переписчиков заболели во время проведения Всероссийской переписи населения. Из них свыше 3 тысяч человек заразились коронавирусом, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик», - сказал Малков накануне в ходе пресс-конференции.

Также за все время проведения переписи населения было зафиксировано порядка 140 происшествий с участием переписчиков. «Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, где-то даже хищение имущества. И восемь падений с травмами. Эти люди получат страховки», - уточнил глава Росстата.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Итоги первого этапа переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 391, комментариев: 1
Комментарии:
Миледи
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Сегодня в 10:31
О чем речь и шла. В период пандемии и роста заболеваемости пустить людей ходить по квартирам, собирать и разносить заразу - роскошная мысль. Мы когда не надо свои госуслуги везде суем, а когда надо - они как-то в сторонке остаются. Мы всей семьей заполнили все онлайн, однако были изумлены, узнав, что все же должны при том и с переписчиком контактировать. Все как всегда.

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