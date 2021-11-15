Депутат ГД Михаил Делягин предложил россиянам снять деньги с банковских счетов из-за внедрения системы QR-кодов

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что россиянам «стоит рассмотреть возможность снятия критически важной для них суммы с банковских счетов и хранить эти деньги наличными дома». Это связано с тем, что «одичалые сегодня запрещают людям без QR-кода пользоваться самолетами и поездами, а завтра, нельзя этого исключать, запретят пользоваться и банковскими услугами».

В качестве примера депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» привел город Лермонтово в Ставропольском крае. Там есть только один банкомат, которым могут пользоваться люди без QR-кода, отметил Делягин. «Предполагаю, что остальные банкоматы находятся внутри отделений банков, поэтому ими не могут пользоваться те, у кого нет кода», — добавил справедливоросс.

По его словам, он выступает против хранения денег дома, потому что это связано с определенными рисками – например, наличку могут украсть. «Но вор к вам может не прийти, а вот государство уже пришло», — подчеркнул Делягин.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Согласно документу, QR-коды понадобятся при посещении культурных учреждений, непродовольственных магазинов и кафе, а также при поездках на поезде и полетах на самолете. Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.