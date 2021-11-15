Главред «Эха Москвы» заявил, что в окружении Навального есть агент российских спеслужб

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в ближайшем окружении оппозиционного политика Алексея Навального есть агенты российских спецслужб. Такое заявление он сделал в эфире программы «Вы держитесь!» на RTVI.

«Навального в Россию выманивали спецслужбы. Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который аккуратно проводит определенные мысли по заданию спецслужб. У меня есть три человека под подозрением. Я говорил об этом Навальному еще до отъезда. В его окружении есть люди, биографии которых стерты ластиком. Мы не знаем о них ничего до того момента, как они стали соратниками Навального», — сказал он.

Венедиктов и ранее выступал с подобными заявлениями. В марте этого года он сказал, что Алексей Навальный «пал жертвой спецоперации». «Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки», — отметил главный редактор «Эха Москвы».

Ранее команда Навального раскритиковала Венедиктова за электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре. Соратники оппозиционера заявили о масштабных фальсификациях в ходе электронного голосования, инициатором внедрения которого стал известный журналист.