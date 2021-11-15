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​Им работодатель разрешил: почти все жители тюменской «матрешки» работали в локдаун

Большинство жителей тюменской «матрешки» работали в нерабочие дни

​Им работодатель разрешил: почти все жители тюменской «матрешки» работали в локдаун
Фото: Pexels

89 процентов жителей Тюменской области, Югры и Ямала вышли на работу в период локдауна. Большинство из них, 91 процент, трудились по инициативе работодателя, выяснили аналитики службы исследований hh.ru.

При этом 37 процентов респондентов не получили никаких объяснений от работодателя, почему им необходимо выйти на работу в локдаун. В 27 процентах компаний сказали, что это негативно отразится в операционных показателях, а в 23 процентах сослались на финансовые риски. При этом, десять процентов работодателей угрожали сотрудникам сократить зарплату и семь процентов – лишить премии в ноябре.

«Почти половина – 47 процентов – вышли на работу, потому что не хотели терять в доходах, 37 процентов не увидели для себя рисков, потому что вакцинировались, каждый шестой (16%) не хотел проводить это время дома, каждый десятый (11%) – потому что не успевал закончить важные дела на работе, а шесть не хотели выглядеть «белой вороной», поскольку большинство их коллег работали», – рассказали в пресс-службе «HeadHunter Урал».

В первую неделю ноября работали в основном сотрудники, занятые в транспорте, логистике, банках, маркетинге, ИТ, бухгалтерии, медицине и фармацевтике, а также рабочие, строители и высший менеджмент компаний. Вместе с тем, по своему желанию вышли на службу представители науки и образования, а также сфер искусства, развлечений и масс-медиа.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 299, комментариев: 0
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