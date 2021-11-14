Аномальное похолодание придет в регионы Урала с 15 ноября

С понедельника, 15 ноября, в регионах Урала ожидаются аномальные холода с морозами до 18-20 градусов. Температурный фон будет ниже нормы на четыре-семь градусов.

«Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области - даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие - минус 5-10 градусов. Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу Ханты-Мансийского ЦГМС, в ночь на понедельник в Югре температура воздуха составит 15,-20 °С, при прояснениях -25,-30 °С, днем -8,-13 °С, местами -17,-22 °С.