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Только 18% россиян согласны с введением пропуска по QR-кодам

Большинство жителей РФ оказались против системы QR-кодов

Только 18% россиян согласны с введением пропуска по QR-кодам
Фото: pixabay.com

Меньше 20% экономически активных россиян высказались за введение системы QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% жителей страны против такой инициативы.

«Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме — 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них», – комментируют представители портала SuperJob.


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13 ноября в 12:32, просмотров: 1617, комментариев: 1
Комментарии:
Ingvar
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13 ноября в 21:51
И это правильно. Так и начинается коричневая зараза.

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