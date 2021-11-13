Представители Роскачества выявили минусы в появлении рекламы в Телеграм

Роскачество отреагировало на появление рекламы в Телеграм. По их мнению, коммерческие объявления при нынешнем дизайне никак не отличить от обычных постов – соответственно, пользователи могут решить, что информация размещена администраторами канала.

Кроме того, специалисты Роскачества заметили, что реклама не является тематической, из-за чего подписчики каналов могут получать посты, ссылки которых могут отправлять на мошеннический ресурс.

«Мы призываем пользователей с осторожностью относиться к рекламным объявлениям в Tелеграм. На текущем этапе, пока еще отсутствует четкая премодерация рекламодателей, лучше вообще не кликать по таким объявлениям», – подытожил Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.