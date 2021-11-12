В Росстате назвали слухами сообщения о нежелании россиян участвовать в переписи населения

Во Всероссийской переписи населения приняли участие более 99% населения страны, заявил замглавы Росстата Павел Смелов. Он призвал тех, кто еще не заполнил переписной лист, сделать это за оставшиеся два дня.

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться. Мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране. На данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сказал чиновник Росстата в эфире телеканала «Россия-24».

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять в ней участие можно дистанционно, заполнив переписной лист на портале госуслуг. Также в ХМАО продолжают работать переписчики.

Перепись проводится для того, чтобы получить ценную статистическую информацию. В том числе ту, которой больше нет нигде. Например, о владении языками и национальной принадлежности жителей. Участие в переписи носит добровольный характер. Если человек отказывается от участия в переписи, сведения о нем берутся из системы регистрационного учета в паспортных столах. Но эти данные могут быть не вполне точными.