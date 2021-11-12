Названы регионы с наибольшим числом попавших в больницы с COVID-19 среди привитых

Югра заняла второе место по числу госпитализированных в ковид-госпиталя привитых пациентов. Список составило агентство РБК по результатам собственного опроса департаментов здравоохранения регионов.

Так, лидирует по доле привитых госпитализированных Подмосковье – 18 процентов, на втором месте Югра и Белгородская область – по 12 процентов, на третьем – Новгородская и Владимирская области – по десять процентов.

В основном у госпитализированных с прививкой легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни.

Ранее глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, чториск попасть в стационар у вакцинированных граждан в 3,5 раза ниже, чем у тех, кто не поставил прививку.