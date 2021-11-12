МВД объявило в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

МВД объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В ней уточняется, что Осечкин «переобъявлен» в розыск, пишет «Интерфакс».

Сообщается также, что Владимира Осечкина уже объявляли в розыск - тогда он был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас это сделано повторно.

«Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе», - написал Владимир Осечкин на своей странице в Facebook.

С начала октября Gulagu.net опубликовал серию видео о пытках и изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1.

Видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области сделал программист Сергей Савельев. Записи он передал проекту Gulagu.net. После этого Савельева объявили в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Накануне стало известно, что прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела против программиста.