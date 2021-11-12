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В сеть слили данные покупателей поддельных справок о вакцинации

В интернете продают данные россиян, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации и ПЦР

В сеть слили данные покупателей поддельных справок о вакцинации
pixabay.com

На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные людей, которые якобы купили поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность. Настигнуть она может и создателей нелегальных ресурсов, предупреждают юристы.

«Коммерсантъ» связался с одним из продавцов и выяснил, что база из 1 тыс. строк стоит 120 долларов. Она содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

Есть и более объемные базы. В самой большой из них содержатся персональные данные более 500 тыс. человек. Стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 руб. Эксперты полагают, что эти данные собрали организаторы фейковой вакцинации, поскольку среди прочих документов там можно найти и копии ОМС граждан.

Эта информация может использоваться в том числе для шантажа незадачливых покупателей, считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Он не исключил того, что мошенники начнут звонить владельцам фальшивых справок со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код» и с требованием заплатить за прекращение дела.

В Югре, по данным окружного УМВД, возбуждено 29 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации. Глава региона Наталья Комарова поручила подчиненным создать кибердружины, которые будут искать антиваксеров в сети, а затем передавать информацию о них правоохранительным органам.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 191, комментариев: 0
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