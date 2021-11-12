Траты жителей страны на алкоголь выросли почти на 80% в нерабочие дни

На 78,8% выросло потребление алкоголя в России в нерабочие дни по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.

Оператор проанализировал данные из чеков за период с 28 октября по 7 ноября, пишет РБК. Выяснилось, что 28 октября, за день до локдауна, россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в первый нерабочий день – 28 октября. На это в том числе повлияло и то, что в нерабочие дни под ограничения попали магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя.

В связи с закрытием алкомаркетов в нерабочие дни существенный рост выручки от продажи алкоголя показали розничные сетевые магазины — на 75%, а также аэропорты — 195%.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Эта мера призвана была улучшить ситуацию с распространением коронавируса. Ряд регионов продлили нерабочие дни еще на неделю. В их числе оказались Челябинская и Томская области.