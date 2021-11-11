16+
Логотип Сиапресс
USD  71,1964   EUR  81,6552  

Новости

Больше новостей
Следует ли продлить нерабочие дни?

Да 28.9%

Нет 66.3%

Не знаю 4.8%

Всего голосов: 187

Комментировать
0
Больше опросов

Власти узаконят QR-коды на федеральном уровне

В правительстве РФ разрабатывают законопроекты о введении QR-кодов в стране

Власти узаконят QR-коды на федеральном уровне
pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. После их утверждения свободными для посещения в стране останутся только аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также общественный транспорт.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», - сообщили в штабе.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что ограничения, прописанные в законопроектах, это временная мера, которая будет действовать до июня 2022 года.

«Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — сказал собеседник издания.

Согласно законопроекту, до 1 февраля вместо QR-кода можно будет использовать свежий ПЦР-тест. Затем такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:13, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бари Алибасов заявил, что заработал 1,5 млн на Горводоканале Сургута 1567
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 1533
  3. ​Коронавирусное отчаяние 1182
  4. ​Водителей без QR-кодов не пустят за руль автобусов 1147
  5. «Незакодированных» россиян могут оставить без самолетов и поездов 1062
  6. ​В Сургуте закрыли 26 групп в детских садах из-за ковида 902
  7. ​Две новые набережные появятся в Югре до конца года 866
  8. ​В Югре перед аэропортами поставили задачу минимизировать «кучкование» людей 797
  9. ​На реконструкцию центрального рынка Сургута необходимо 200 млн рублей 797
  10. В УрФО в 2021 году на 39% вырос спрос на ипотеку 778
  1. ​Порочная спираль недоверия 5131
  2. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 4710
  3. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4489
  4. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 3972
  5. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 3921
  6. ​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику» 3703
  7. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 3247
  8. ​Россияне при заражении коронавирусом лечатся антибиотиками дома. Можно ли так делать? 2687
  9. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2487
  10. Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма 2428
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9591
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8680
  3. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8420
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8405
  5. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8197
  6. ​Покуда жив-здоров... 8136
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 7155
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6994
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6572
  10. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6498

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика