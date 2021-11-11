Замглавы уральского города заявил, что противники вакцинации должны покинуть Россию

Российские власти продолжают мобилизовывать население на вакцинацию против коронавируса – кто как может. На этот раз отличился заместитель главы администрации Каменска-Уральского (Свердловская область) Денис Нестеров. Он заявил, что россияне, не желающие прививаться от коронавируса, должны покинуть страну. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы горожан о вакцинации в ходе прямого эфира.

«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим. […] Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? Из Канады, из Белоруссии», — цитирует чиновника портал E1.

Его высказывание вызвало волну негодования. Объясняться за подчиненного пришлось мэру Каменска-Уральского Алексею Герасимову. Он сказал, что «злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции».

«В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим. Все наши усилия направлены на то, чтобы люди получили защиту от этой страшной болезни», - добавил мэр.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил уголовную ответственность для врачей, критикующих прививки против коронавируса. По его словам, в условиях роста заболеваемости медики должны быть «более продвинутыми».