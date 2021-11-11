Тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10% с 2022 года

В России в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%. Об этом со ссылкой на агентство TelecomDaily сообщают «Известия». О готовности поднять цены в ходе опроса заявили 78% представителей компаний связи, а 48% респондентов не исключили рост на 10% и выше.

По данным экспертов, рост цен объясняется инфляцией, увеличением цен на оборудование и необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов. Влияет и требование предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

При этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что причин для роста тарифов на социально значимые услуги интернета и телевидения в настоящее время нет.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — отметили в ведомстве.