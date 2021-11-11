Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева, который снял видео с пытками в тюремной больнице

Прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела против Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео пыток заключенных в саратовской ОТБ-1. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net в своем YouTube-канале.

«Заместителем прокурора Саратовской области Корноваровым отменено постановление о возбуждении уголовного дела от 30 сентября 2021 года <…> в связи с его незаконностью и необоснованностью», — говорится в документе, который зачитал основатель проекта Владимир Осечкин.

В документе уточняется, что при вынесении постановления были допущены нарушения, повлиявшие на исход дела и исказившие «саму суть правосудия».

В начале октября Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками, которые программист Сергей Савельев сделал, когда отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. Опубликованная серия видеозаписей из секретного архива ФСБ и ФСИН вызвала огромный резонанс.

В конце октября стало известно, что МВД объявило в розыск Савельева. Источник проекта Gulagu.net сообщил, в отношении программиста готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию.